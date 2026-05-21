El Teatre Principal de Castelló acoge este sábado 'Forever', una propuesta de teatro con máscaras y sin texto

'Forever' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 21 May. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura, acoge este sábado la representación de 'Forever', el nuevo espectáculo de la compañía Kulunka Teatre, referente estatal en teatro gestual y de máscaras.

La obra, dirigida por Iñaki Rikarte, propone una mirada contemporánea sobre la familia y las relaciones afectivas a través de un lenguaje escénico sin texto, en el que el gesto y la expresión corporal se convierten en los principales vehículos narrativos.

Con humor, ironía y emoción, la pieza teatral aborda cuestiones como la paternidad, la educación, la discapacidad, la sexualidad o la sobreprotección, construyendo una historia en la que están presentes las contradicciones del amor y la convivencia.

Los personajes de la obra están interpretados por José Dault, Garbiñe Insausti y Edu Cárcamo, y cuenta con la coproducción del Centro Dramático Nacional, Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián y la compañía Kulunka.

El espectáculo está dirigido para un público adulto y juvenil a partir de 14 años. La función tiene una duración de 105 minutos y las entradas pueden adquirirse por un precio de entre 3 y 20 euros.