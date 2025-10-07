Teatro OFF Valencia denuncia la "violencia psiquiátrica" con la "impactante" 'Contención mecánica'

La multipremiada compañía madrileña Teatro de los Invisibles aterriza en Teatro OFF Valencia los próximos días 11 y 12 de octubre con su "impactante" obra 'Contención mecánica', que pretende "romper el silencio sobre la violencia psiquiátrica".
martes, 7 octubre 2025

   La multipremiada compañía madrileña Teatro de los Invisibles aterriza en Teatro OFF Valencia los próximos días 11 y 12 de octubre con su "impactante" obra 'Contención mecánica', que pretende "romper el silencio sobre la violencia psiquiátrica".

   La pieza, que llega a la sala valenciana dentro del Circuito 2025 de la Red de Teatros Alternativos, fue ganadora del Premio al Mejor Espectáculo en el XVI Certamen CENIT del Teatro TNT de Sevilla y seleccionada en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

   'Contención mecánica' es "una potente pieza de teatro documento que mezcla testimonio real y poesía escénica para poner el foco en una práctica aún vigente en España: atar a personas psiquiatrizadas a una cama como método de control", explican los responsables de l asala en un comunicado.

   Con un lenguaje escénico "directo, sensible y valiente", el montaje da voz a quienes han sufrido esta forma de violencia institucional. Entre ellos, Rafael Carvajal, poeta y performer que ha vivido en carne propia más de una decena de contenciones mecánicas y que ahora se sube al escenario para transformar su experiencia en arte y conciencia.

   Además de las funciones, el público podrá participar en el taller 'Documentar el cuerpo' --programado para el domingo 12 octubre a las 12.00 horas--, una experiencia de creación colectiva que invita a explorar la expresión, la sanación y la reivindicación a través del cuerpo, la voz y la escritura.

