El Teatro Principal de Alicante acoge el próximo lunes un nuevo maratón de donaciones de sangre - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Alicante acogerá el próximo lunes 27 de octubre el VIII Maratón de Donaciones de Sangre, organizado por el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) y el Ayuntamiento de Alicante, con la colaboración del Festival de Cine de Alicante y Kinépolis.

La concejala de Sanidad, Cristina Cutanda, y la jefa de servicio del CTCV en Alicante, Mabel Ortiz de Salazar, han animado este martes a los alicantinos a participar en esta iniciativa solidaria convocada bajo el lema 'Únete al movimiento que salva vidas'.

El maratón se celebrará desde las 09.30 hasta las 21.00 horas, de forma ininterrumpida. Los donantes entrarán en el sorteo de cinco vales de 20 euros para gastar en los mercados municipales, gracias a la Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, y de tres entradas dobles para asistir al musical 'El crédito' en el Teatro Principal, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

"Donar sangre es un gesto que no cuesta nada y que no puede ser más valioso, porque salva vidas todos los días", ha destacado la edil Cristina Cutanda, quien ha invitado a la ciudadanía a que "una vez más" demuestre su solidaridad acudiendo al maratón del próximo lunes.

Por su parte, la doctora Mabel Ortiz de Salazar ha agradecido a todos los colaboradores su participación y ha destacado que "los maratones de donación de sangre son una oportunidad única para dar a conocer la importancia de donar sangre". "Cada donación puede salvar hasta tres vidas y la respuesta solidaria de Alicante siempre ha sido ejemplar", ha apostillado.

MÁS DE 2.000 DONACIONES EN EDICIONES ANTERIORES

En sus siete ediciones anteriores, los maratones del Teatro Principal han sumado 2.079 donaciones, de las que 114 fueron de nuevos donantes. Para promocionar el octavo maratón y conseguir donantes, el máximo responsable del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha dirigido de forma altruista un anuncio publicitario que se emitirá durante esta semana en todas las sesiones del cine Kinépolis, en el centro comercial Plaza Mar 2.

El objetivo del maratón es "obtener el mayor número posible de donaciones de sangre para contribuir a cubrir la demanda diaria de los hospitales de Alicante y del resto de la provincia, que es de 250".

Puede donar sangre cualquier persona sana, mayor de edad y que pese más de 50 kilos. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, dejando pasar un mínimo de dos meses entre donaciones.