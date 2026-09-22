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VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de València cierra sus puertas "por seguridad" de forma inmediata y su programación deberá reubicarse, después de que la Diputació de València haya recibido un informe pericial que determina que el edificio presenta deficiencias estructurales y funcionales, entre ellas no cumplir los requisitos para garantizar una evacuación óptima en caso de necesidad.

Así lo han anunciado el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó; la diputada de Proyectos Técnicos, Paz Carceller, y el jefe del área, Evaristo Carlos López, en una rueda de prensa este martes. Precisamente, la medida llega un día después de la presentación de la programación para el primer trimestre de la temporada 2026/2027.

El presidente de la Diputació ha explicado que el informe pericial se recibió este lunes por la tarde y que se trata de una "decisión difícil" en la que "la seguridad de las personas está por encima de cualquier otra consideración".

El jefe de área ha detallado que, de acuerdo a una primera aproximación, la intervención estructural para solucionar las deficiencias costaría cerca de 29 millones de euros y que las obras podrían prolongarse por un periodo de al menos cuatro años.

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