El teatro Rialto rescata la figura de Carmen Tórtola, una artista que "vivió como le dio la gana"

Publicado 15/05/2019 16:06:44 CET

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Tórtola' sobre la polifacética artista Carmen Tórtola Valencia se estrena en el teatro Rialto el próximo viernes 17 de mayo. Se trata de una obra de ficción sobre una "mujer poliédrica que vivió como le dio la gana, en un momento en el que las mujeres no podían hacerlo".

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado la que es su sexta producción en el teatro Rialto, con una obra escrita por la dramaturga Begoña Tena, que recibió el Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2019 ex aequo con Sònia Alejo.

La obra ha sido presentada en una rueda de prensa por la propia escritora, el director adjunto de Artes Escénicas del IVC, Roberto Garcia; el director de la obra, Rafael Calatayud; y dos de las protagonistas, María José Peris --Tórtola en la obra-- y Resurrección Belmonte y se podrá disfrutar hasta el 2 de junio.

La autora de la obra ha asegurado que para su creación "fue fundamental recibir la beca Residencia Ínsula Dramataria" porque le aportó dos cosas importantes para los escritores que "son tiempo y dinero". "Durante nueve meses estaba centrada en la escritura de este texto y además por la naturaleza de la residencia de escritura he tenido que mostrar el trabajo a las demás compañeras", ha explicado.

La idea de la obra surgió hace 22 años cuando Tena encontró unas fotografías de Tórtola y desde entonces quedó "fascinada por las puestas en escena de las fotos" e incluso "por la sonoridad de su nombre". En ella hace un recorrido sobre diferentes momentos vitales, desde su primera actuación hasta su estancia en Barcelona, antes, durante y después de la Guerra Civil.

"Tórtola es una obra de ficción, aunque en el texto hay muchas cosas que son verdad pero otras que son mentira. Es un homenaje a ella porque era una gran mentirosa. Nunca escribió unas memorias y en el proceso de investigación, advertí que todo a su alrededor es bastante dudoso porque siempre presentó múltiples caras. Según con quién estaba presentaba una cara u otra", remarcaba Tena.

La dramaturga ha descrito a Tórtola como una mujer "poliédrica con muchos contrastes y enigmas" que ella misma fortaleció porque "le daba mucho poder trabajar con la mentira". Para Tena se trata de una mujer "muy humana, con fallos y proezas, pero pionera en muchos aspectos, no solo en el terreno del arte, también en el personal".

Según la autora, "se atrevió a vivir le dio la gana, en un momento donde las mujeres no podían hacerlo", por lo que ella considera importante que "todos lo personajes sean femeninos y reivindicar un gran arco de edades".

En ese mismo punto ha incidido la protagonista principal, María José Peris, que interpreta el papel de Tórtola en la obra. Peris ha afirmado sentirse "muy privilegiada porque es una de las pocas veces que un casting tiene a la mujer como figura central, cosa que es muy difícil que ocurra". Por ello ha reivindicado que como mujer y actriz que "cumple 57 años", se tenga presente que hay que escribir para "mujeres de todos los colores y edades".

El director adjunto del IVC ha añadido que la obra fue creada en el primer Laboratori de Dramaturgia Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera. "Este es el final de un viaje. Un texto apasionante dirigido por Rafael Calatayud, con una apasionada puesta en escena y trabajo de interpretación por parte de las seis actrices --además de las dos mencionadas, también participan en la obra, Marta Chiner, Anna Casas, Anaïs Duperrein y Alejandra García--", recalca Garcia.

"UN PERSONAJE MUY DESCONOCIDO"

Garcia califica a Tórtola como "un personaje muy desconocido" pero que en la primera mitad del siglo XX fue "una persona muy destacada, musa de artistas y poetas". "Es un personaje conocido pero invisibilizado durante esa época que poca gente conoce y que cuando lo conocen queda hipnotizada", ha indicado.

Como elemento destacable, el director del IVC ha resaltado la música, "con canciones en escena". También han programado una serie de actividades, por lo que el espectáculo "es la punta de un iceberg para interesar al público alrededor del Teatro Rialto".

Entre las actividades se encuentran recitales de poesía, tertulias o conciertos; y este miércoles a las 19:30 Luis Antonio de Villena, especialista en Carmen Tórtola Valencia, ofrecerá una conferencia sobre la artista. Además hay una exposición de fotografías sobre Tórtola en la cafetería y en las escaleras, cedidas por el Museo del Teatro de Barcelona.

El director de la obra, que conoció a Tórtola por Begoña Tena, ha calificado la obra como "clásico espectáculo", en la que Calatayud intenta conectar tanto con el personaje, como con la obra pero sobre todo que esta conecte con el público. "Cualquier mirada de un director tiene que pensar en el público, sino te equivocas. El público tiene el mando de nuestro oficio", ha espetado.

"Las canciones son como una prolongación de lo que las actrices cuentan y hablan en un momento determinado. Tórtola Valencia era espectáculo, era mentira enigma, brillo, pluma. No sabía bailar pero bailaba, no sabía cantar pero cantaba, no sabía hacer nada pero lo hacía todo. De esos personajes emblemáticos por el que cualquiera podría sentirse fascinado por su personalidad y magnetismo. Realmente se seducía", subraya.

María José Peris ha expresado que "hay verdadera magia en las palabras que ha escrito Begoña", por lo que ha intentado "saborear, paladear y usar bien ese mensaje".

"A día de hoy, las mujeres representan un porcentaje muy elevado, entre el público que asiste a conferencias, conciertos y actos culturales. En los actos culturales, por lo menos en València, un porcentaje que ronda el 90 son mujeres que tienen cerca de 50 años, que hemos criado a nuestros hijos y hemos cumplido con aspectos relacionados con la familia y ahora estamos en contacto con la sociedad y la cultura", ha añadido.

Otra de las coprotagonistas, Resurrección Belmonte --Ángeles Magret en la obra--, conoció el personaje de Tórtola por una amiga y "quedó fascinada". "Me alegré mucho cuando Begoña me dijo que iba a escribir sobre Tórtola y me presenté al casting enamorada y cuando escuché las canciones dije qué bien me siento en este lugar", ha remarcado.

"Ha sido muy fácil aunque le metes muchas horas y todo tu ser y lo que tienes. Hay ese contraste con Tórtola que es un personaje de vuelo y Ángeles de tierra, que la acompañó en giras durante años. Ángeles era un ser enamorado de Tórtola, fascinada y quería traerla a resolver la vida diaria", ha incidido.