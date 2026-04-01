Una técnico de incendios forestales dice a la jueza de dana que el Magro "ya había desbordado" a mediodía en El Pontón

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una técnica de coordinación de prevención de incendios forestales ha indicado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que el río Magro, a la altura de El Pontón, "ya había desbordado" sobre las 14 o 15 horas, según oyó o leyó.

La técnica se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso. Al inicio de la sesión uno de los letrados ha cuestionado el cambio de posición de la cámara de grabación de las sesiones --ahora se ubica de espaldas a la jueza y con visión del testigo--, a lo que la instructora le ha espetado a presentar un escrito al respecto.

La testigo ha señalado que no recuerda el momento en el que ese día escuchó hablar del barranco del Poyo, lo que sí ha indicado es que el río Magro, a la altura de El Pontón, "ya había desbordado" a mediodía. "Me lo comunicaron porque afectaba a la circulación. Serían las 14 o 15 horas", ha dicho.

Supo entonces que se movilizaba la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que Utiel (Valencia) pasaba a situación de Nivel 2. También ha comentado que el municipio de Chiva tuvo "bastante caudal" por la mañana, en el Poyo, dentro del pueblo, pero después bajó, ha señalado.

Interpelada por si sabía algo de la desmovilización de bomberos forestales en el barranco del Poyo, ha respondido que no lo escuchó por emisora ni tampoco oyó a nadie decir nada al respecto. Respecto al Es Alert, ha aseverado que no vio ni a Pradas ni a Argüeso.

Lo que sí recordaba es que la tarde del 29 de octubre, sobre las 17.30 o las 18 horas, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, entró a la Sala y pidió que le prepararan simulación de situación 2 de Forata. Y se pusieron a trabajar. Al poco rato volvió a entrar reclamando simulación escenario 3. En ese momento pensó: "La que nos cae... Pensando en Tous, en rotura", ha reproducido.

LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES

Por otro lado, preguntada por si se ofrecieron agentes medioambientales para vigilar los barrancos el día de la riada, la testigo ha dicho que cree que el agente con el que habló le comentó algo del ofrecimiento. Interpelada, en este punto, por si tiene conocimiento de que se movilizaran agentes desde la AVSRE, ha dicho que "no". "Ese día no se movilizaron", ha afirmado.

Cree recordar que Inma Piles --jefa del '112'-- se acercó y habló con el coordinador algo de los agentes, pero ha aclarado que no dependía de ellos gestionarlo porque tenía que ser al mismo nivel interdepartamental. Se lo tenían que solicitar a su homólogo en la Conselleria de Medioambiente, ha puntualizado.