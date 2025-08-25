Una tecnología que "ve" bajo la vegetación identifica edificios mayas y apunta nuevas hipótesis sobre esta civilización

Una investigación de arquitecta e investigadora del Centro Pegaso de la Universitat Politècnica de València (UPV) Laura Gilabert ha desarrollado un innovador método que permite identificar edificios mayas abovedados mediante mapas Lidar. - UPV

El estudio, en el que colaboran la UPV y la Tulane University, analiza más de 2.600 km2 de selva entre Guatemala y México

El estudio, financiado por la Generalitat y fruto de una colaboración con Tulane University, de Estados Unidos, y el consorcio internacional Pacunam Lidar Initiative, analiza más de 2.600 km2 de selva en las Tierras Bajas Mayas, entre Guatemala y México, donde se han detectado más de 100.000 estructuras antiguas, de las cuales un 30% han sido identificado como abovedadas.

El proyecto ha descubierto cómo rastrear la riqueza y el estatus en la sociedad maya antigua utilizando tecnología Lidar, mediante la detección de estructuras abovedadas y el análisis de su distribución territorial en entornos urbanos y rurales.

Para ello, el equipo ha desarrollado un modelo predictivo, validado con un 93% de fiabilidad, que permite clasificar los antiguos edificios según su sistema constructivo, identificando aquellos construidos con muros y bóvedas de piedra, un rasgo vinculado a una mayor riqueza y prestigio social.

La posibilidad de diferenciar los edificios abovedados de otras construcciones más sencillas permite formular nuevas hipótesis sobre la organización social y económica de la antigua civilización maya. El estudio ofrece así nuevas claves sobre la vida cotidiana de miles de personas que habitaron en las ciudades mayas durante el periodo Clásico (250-900 d.C.).

Uno de los hallazgos más relevantes es que las élites mayas tendían a ubicarse distribuidas entre la población general, tanto en zonas urbanas como rurales, para supervisar el uso e intercambio de recursos.

"Hasta ahora, ha sido difícil definir los barrios mayas", afirma Francisco Estrada-Belli, líder del estudio, arqueólogo e investigador de Tulane University. "Poder ver la distribución de residencias élite y no élite a gran escala nos da la clave para entender el urbanismo maya."

"En este artículo mostramos cómo la combinación de excavación arqueológica, análisis arquitectónico y datos Lidar permite obtener nuevas perspectivas sobre la organización de la sociedad maya antigua", apunta Marcello A. Canuto, director del Middle American Research Institute de Tulane University.

COMPLEJA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Además de las edificaciones, la tecnología Lidar ha permitido detectar infraestructuras agrícolas y de gestión del agua, como terrazas de cultivo, canales y aguadas. Estos hallazgos refuerzan la idea de un alto grado de planificación del territorio y una compleja organización política.

"La teledetección con Lidar permite optimizar el uso de los recursos económicos y humanos dedicados a la investigación arqueológica, pues las excavaciones pueden planificarse previamente de forma muy precisa. Lidar abre nuevos horizontes en la conservación y la gestión del patrimonio arqueológico, especialmente cuando éste se encuentra bajo áreas naturales protegidas", concluye Laura Gilabert