El Teléfono de la Esperanza celebra una jornada para visibilizar la salud mental, "cada vez más debilitada"

VALÈNCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza de Valencia ha celebrado este sábado una Jornada por la Salud Mental con el objetivo "fundamental" de "dar visibilidad a un componente de la sociedad que cada vez está, por desgracia, más debilitado".

Así lo ha indicado el coordinador del Teléfono de la Esperanza, Sergio García, en declaraciones a Europa Press TV, en las que ha expresado que lo que se busca en este acto es que diferentes expertos, profesionales, voluntarios "aporten su punto de vista, enseñen sus experiencias, sus métodos". "Que nos vayamos de aquí todos con un aprendizaje y una reflexión profunda, es un punto de encuentro para la salud mental", ha destacado.

"Estamos aquí un poco para ayudar a la asociación, generar el impacto social que se merece, y sobre todo atender a las personas que se sitúan en vulnerabilidad, en situación de crisis, y apoyar al equipo de voluntariado que es un equipo muy cualificado y de mucha tradición", ha agregado.

García ha señalado que esta sociedad es "un tanto convulsa" por "la generación en la que vivimos, las problemáticas de convivencia que hay entre nosotros, entre el ser humano, y luego la exigencia ambiental". "Creo que estamos expuestos a muchas situaciones, laborales, sociales, familiares, digitales especialmente, que implica riesgos", ha detallado.

En este sentido, ha lamentado que "no siempre se desarrollan capacidades ni se responde debidamente", por lo que "a veces se necesita ayuda, consejo y puntos de encuentro donde se nos abra un poco el corazón".

El coordinador de la asociación ha incidido en que es "muy importante" que este tipo de encuentros "tengan repercusión, tengan cabida", por lo que ha invitado a "trabajar en red con otros compañeros y entidades".

Asimismo, ha indicado que uno de los objetivos de la asociación es llevar a cabo este tipo de actividades socioculturales con el fin de que la gente acceda de forma "más fácil" al mensaje de "fomentar el bienestar psicológico, el de no estás solo". "Poder empaparse de esta información y saber que existimos, que hay ONGs que están al otro lado, que no hay compromiso, que es gratuito, que es adaptado a la persona y que el acceso es muy fácil, que la gente no está sola", ha añadido.

García ha manifestado que las cifras sobre esta temática son un "poco imprecisas" por "la volatilidad de los datos y porque las estadísticas son cambiantes": "Lo que sí que sabemos es que el riesgo de prevención de suicidio ha subido de año en año, el número de atenciones físicas y telefónicas está totalmente en auge y las problemáticas las vemos socialmente, clínicamente, y los profesionales de la materia te trasladan toda esta información".

"Sí que existe una previsión de incremento de casos, de número de atenciones, y luego, sobre todo, lo que sí que tenemos es un conocimiento muy claro, prefiero no hablar de datos, de que el sistema público se sobrecarga y no da abasto", ha apuntado, al tiempo que ha remarcado que el papel de las ONGs como el Teléfono de la Esperanza "resulta fundamental para que esas personas sin recursos o con falta de accesibilidad puedan recibir ayuda".

DANA

Respecto a la situación generada tras la dana del pasado 29 de octubre, ha lamentado que es "complicado": "Sobre todo ahora que se va a conmemorar el año de la catástrofe, está previsto que suban el número de casos por el efecto postraumático y porque, por la experiencia que tenemos, la mayoría de personas afectadas se ha focalizado en sobrevivir, en salir de la catástrofe e intentar atender su día a día, pero conforme pasa el tiempo va quedando el poso de la desgracia y ahora surgen los problemas psicológicos y emocionales".

Y ha añadido: "Cuando sucedió la catástrofe establecimos programas y servicios específicos y especiales, notamos ese incremento de casos, lógicamente, y ahora también tenemos una previsión de que, transcurrido el año, vuelvan a surgir nuevos casos por el efecto postraumático, porque ya después de un año hay mucha gente que más o menos ha vuelto a rutinizar su vida, pero ahora le falta cuidar su salud mental".

Preguntado por "cómo se puede cuidar", ha aseverado que, "sobre todo, con mucho acompañamiento y mucha escucha, con un trabajo terapéutico y de crecimiento personal interno, sanando heridas, minimizando emociones negativas y dándole el tiempo suficiente a la persona para que cure su duelo, se incorpore a su vida normal y vuelva a recuperar ciertos objetivos de vida y ciertas metas personales".

García ha afirmado que la salud mental "no entiende de edad, ni de estatus económico, tampoco entiende de etnias". "La salud mental es universal, nos afecta a todos y de ahí que el reclamo a la población sea general", ha recalcado.

PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES

Preguntado por "cómo valora el papel de las administraciones", ha expresado que es un tema "cuanto menos sensible y siempre controvertido". "Creo que la Administración hace lo que puede con los recursos que tenemos, yo creo que sí que se le destina importancia cada vez más, se destinan recursos económicos y se destinan programas, subvenciones y recursos sociales de ayuda para la gente", ha destacado, al tiempo que ha lamentado que "seguramente es insuficiente porque hay que repartir mucho la economía, porque estamos en una población creciente y con una marcada afectación en la salud mental".

Ha remarcado que uno de los objetivos principales es concienciar a la juventud en las escuelas e institutos. "De hecho nuestra asociación, uno de sus focos es justamente esto, los centros educativos, los centros formativos y bueno, todo tipo de campañas para esa población potencial, que son los adolescentes que todavía están por formar en muchos aspectos, presentan cierta vulnerabilidad y no han desarrollado la formación, los recursos personales o las habilidades para cuando se ven en una situación de riesgo o problemática poder solventar la respuesta", ha indicado.

El coordinador del Teléfono de la Esperanza ha afirmado que la salud mental "es algo tierno, es algo a cuidar". "Que no tengan miedo, que se abran, y que vengan hacia nosotros o a quien ellos consideren, pero que no se queden con el mal encerrado, que no se queden amedrentados y sobre todo que vean viabilidad, luz y esperanza de vida", ha resaltado.

"Creemos que la rapidez del sistema, la falta de inversión terapéutica y que no haya los suficientes profesionales o haya listas de espera muy marcadas, hacen que lo fácil, lo común, sea apoyarse en el psicofármaco", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que desde la asociación "no se rehusan en absoluto los tratamientos farmacológicos, lo que sí que se apoya es que a la persona se le den unas pautas terapéuticas, se le ofrezca una escucha y haya un acompañamiento en el proceso de rehabilitación".

En este sentido, ha subrayado que "el fármaco por sí solo no rehabilita": "Rehabilita el cariño, la escucha, la reflexión, la madurez interna y que el paciente tenga directrices psicológicas y pautas terapéuticas para poder defenderse ante su problema".

"Por nuestra parte para cualquier cosa que necesiten tienen nuestra web, nuestra entidad con los teléfonos de contacto para solicitar ayuda, para pedir información, para lo que necesiten. Por favor, que tanto a nuestra jornada de hoy como a otro tipo de actividades de carácter social, cultural y donde el objeto fundamental sea curar la salud mental, que la gente acuda, que se informe, que no tenga reticencia y que se anime, que si fortalecemos el marco comunitario nos sentiremos todos más arropados, nos proporcionaremos ayuda y formación y sobre todo tendremos más recursos para que cuando vengan los problemas podamos dar una respuesta común y fuerte", ha concluido.