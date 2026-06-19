Tellado (PP): "Si estamos unidos vamos a ganarlo todo: el Gobierno de España, la Generalitat y la Alcaldía de València"

Cena de verano del PP de la ciudad de València - PP

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha mostrado convencido de la victoria de este partido en las próximas citas electorales. "Si estamos unidos, si remamos juntos, vamos a ganarlo todo: el Gobierno de España, la Generalitat y la Alcaldía de València".

Así lo ha manifestado el dirigente 'popular' en València en la tradicional cena de verano del PP, donde ha acompañado a la alcaldesa, María José Catalá. Al acto también han asistido el president de la Generalitat y líder de los 'populares' de la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó; el vicesecretario nacional del partido, Jaime de los Santos, y el eurodiputado valenciano Esteban González Pons. Junto a ellos, unos 500 militantes y simpatizantes del partido en la ciudad han compartido mesa en la falla Gayano Lluch, destaca la formación.

Tellado ha recalcado que "no hay tiempo que perder". "Ha llegado el momento de dejar a un lado los personalismos porque aquí o ganamos todos o perdemos todos", ha avisado, al tiempo que ha instado a "estar a la altura de las circunstancias y trabajar duro". "Esta sala es la foto de antesala de una gran victoria electoral", ha augurado.

En su discurso ha ensalzado la figura de María José Catalá, "mucho más que la alcaldesa de València". "Es uno de los referentes más importantes en el PP del municipalismo de este país, una generación de alcaldesas que entiende la política como arma para mejorar la vida de la gente", ha dicho.

Del mismo modo, ha alabado, en nombre de toda la dirección general del partido, "el gran trabajo que Pérez Llorca y su Consell están haciendo para sacar adelante la Comunidad Valenciana sin el apoyo del Gobierno de España, a pulmón".

Finalmente, el secretario general del PP ha hecho un llamamiento a "ponerle punto y final al sanchismo" y a un PSOE que "va camino de tener más imputados que diputados en el Congreso". Así, ha enumerado algunas de las "15 causas judiciales abiertas con 97 imputados, 19 tipos delictivos cometidos y más de 1.800 años de prisión solicitados".

María José Catalá, por su parte, ha hecho notar que "habrá unas elecciones en un año, tenemos que hacerlo bien y vamos a hacerlo de miedo". "No estamos aquí por supervivencia política, sino por responsabilidad", ha defendido la primera edil, que ha agregado: "Para mí València no es un medio, es un fin en sí mismo; no es una forma más de sobrevivir en un partido sanchista a la deriva, sino que debe ser la principal ocupación y preocupación de quien esté en el Ayuntamiento".

"RETORNAR LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL"

Ha animado a todos los representante del PP a contribuir a que el PP logre en las elecciones generales "una mayoría amplísima para poder gestionar este país y retornar la normalidad institucional". "Vamos a ganar las elecciones y València va a contribuir de manera decisiva a que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de nuestro país. Así que, cuando se atreven, que convoquen elecciones generales", ha retado.

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha conminado a las bases del partido a seguir trabajando para mantener "todo lo que hemos conseguido y mejorado en la vida de los valencianos en los últimos tres años".

Pérez Llorca ha señalado que "hace tres años, los valencianos pagaban un pastizal por heredar lo que les habían dejado sus padres o abuelos". "Un padre o madre no podían elegir el colegio de sus hijos, lo elegía Compromís. Una pareja joven no podía permitirse dejar a sus hijos en la guardería. O después de trabajar todo el día Compromís, Podemos y el PSOE te crujían a impuestos", ha enumerado.

Tras ganar las elecciones, ha relatado, "nos pusimos a trabajar para cambiar todas estas cosas. Hoy una familia puede elegir el colegio de sus hijos, no tiene que pagar por heredar, puede llevar a sus hijos a la guardería, y pagan menos impuestos". "Eso ha costado conseguirlo y no queremos volver atrás", ha insistido.

El presidente del PPCV ha lamentado que el gobierno del PSPV y Compromís no hizo "nada en 8 años, hemos tenido que volver a arrancar la máquina para ponerla en marcha para todos los valencianos". Por eso, ha instado a los militantes, simpatizantes y cargos del partido a trabajar para no volver atrás: "son los mismos a los que dijimos que no queríamos que nos gobernaran".