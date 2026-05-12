El TEM cuestiona la turistificación con el estreno de 'Original Greek'

Archivo - El Teatre El Musical (TEM) de València pone en escena, los próximos días 16 y 17 de mayo, 'Original Greek', una reflexión sobre la gentrificación y la turistificación a cargo de la compañía de teatro Marina Toniovic. - REMITIDA TEM - Archivo

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) de València pone en escena, los próximos días 16 y 17 de mayo, 'Original Greek', una reflexión sobre la gentrificación y la turistificación a cargo de la compañía de teatro Marina Toniovic.

La pareja protagonista de este montaje quiere hacer un viaje a Atenas que sea consciente, diferente y auténtico, pero la ciudad no se va a dejar domesticar. Marina Alegre y Toni Agustí suben a las tablas del teatro municipal una reflexión sobre la gentrificación y la turistificación que supone el debut de su compañía de teatro, Marina Toniovic.

El espectáculo es "secante con la autoficción", ya que se inspira en una escapada a Grecia de ambos intérpretes. La dramaturgia de 'Original Greek' ha sido escrita por dos autores distintos: Eva Mir y Juli Disla, quienes se hacen cargo, respectivamente, de las palabras del personaje femenino y de las del personaje masculino.

"Todo está muy pasado por el filtro de la ficción -explica Mir-. Partimos de algo que ya había ocurrido, pero teníamos que entender dónde estaba el potencial dramático. En último término ha habido una apuesta por la ternura y la sonrisa".

La comedia dramática se ambienta en uno de los destinos más turistificados de Europa, que inevitablemente, cada vez se parece más a las demás ciudades. Los personajes huyen de la gentrificación que supone las Fallas para terminar gentrificados igualmente. En la preparación del viaje, sus protagonistas lo han previsto todo: huir de la típica foto en la Acrópolis, encontrar lo local y viajar manera consciente y responsable.

Tienen en cuenta su huella de carbono y la inevitable colaboración con la gentrificación. Han aprendido varias palabras básicas en griego, como Kalimera, Kalispera y Parakalo. Hasta se han informado de que para cruzar una calle en Atenas hay que lanzarse al otro lado sin pensar en las consecuencias.

ESPEJO IDEOLÓGICO

Pero la ciudad se acaba revelando como un "espejo ideológico y relacional". Atenas se confunde entre la autenticidad y el expositor, entre la vanguardia y la antigüedad. Puede que ambos protagonistas llegaran a la ciudad unidos, pero durante su estancia van a tener opiniones opuestas.

Son dos personas que quieren viajar mejor, pero que acaban confrontando sus propias incoherencias. Entre gentrificación, ideología y contradicciones, la ciudad les pondrá a prueba, y quizás también al público.