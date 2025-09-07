Temperaturas máximas en ascenso en el interior y el prelitoral de Valencia este domingo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un domingo con temperaturas máximas en ascenso notable en el interior y el prelitoral de Valencia. Además, durante esta jornada se esperan intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución en el interior.

Así lo señala la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indica que hay baja probabilidad de chubascos y tormentas localmente moderados en la mitad sur de Valencia a lo largo de la tarde. Asimismo, el viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía, salvo en el interior de Valencia donde soplará del oeste.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán un ligero descenso en la provincia de Valencia y presentarán cambios ligeros en el resto. Por su parte, las máximas ascenderán, lo que será notable en el interior y el prelitoral de Valencia.

Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 30º de máxima en la Vall d'Uixó y Morella, y 29º en Vinaròs y Castelló de la Plana. Las mínimas oscilarán entre los 16º de Morella y los 21º de Vinaròs.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 36º de máxima en Ontinyent, 34º en Requena, 33º en Gandia y 32º en València. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 16º de Requena, 18º en Ontinyent, 21º en Gandia y 22º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 34º en Orihuela y Alcoi, 33º en Elche, 32º en Dénia y 31º en Alicante. Las mínimas serán de 22º en Alicante; 21º en Dénia, Elche y Orihuela, y 19º en Alcoi.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este domingo el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales alto en el interior sur de Castellón, interior de Valencia y norte de Alicante, y bajo medio en el resto de la Comunitat Valenciana.