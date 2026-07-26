Las temperaturas máximas bajan "notablemente" este domingo en el litoral central y sur de la Comunitat Valenciana

Imagen de Aemet CV. - AEMET CV.

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas máximas experimentarán un "descenso notable" en el litoral central y sur de la Comunitat Valenciana este domingo, 26 de julio.

En concreto, los termómetros oscilarán entre 23 y 32 grados en Alicante; de 22 a 31 en Castelló de la Plana, mientras que en València la horquilla se moverá entre los 23 y los 29 grados.

El cielo estará poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón y sierras del norte de Alicante.

En cuanto al viento, soplará del noroeste en el interior norte de Castellón, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la primera mitad del día. En el resto, el viento será flojo variable, tendiendo a flojo de componente este por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Alicante.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado su boletín de fenómenos meteorológicos y ha finalizado todas las alertas que estaban vigentes en el territorio.

Cabe recordar, no obstante, que el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunitat Valenciana, donde se continúa luchando contra el fuego declarado ayer sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, que ha provocado el desalojo y confinamiento de unas 15.000 personas.

De hecho, Aemet hace notar que la jornada comienza con "un panorama desolador", con los cielos de Alicante, Valencia y el sur de Castellón cubiertos por el humo de este fuego y también de los que están activos en otras zonas del centro de España.