Las temperaturas siguen en ascenso hasta 26ºC en un jueves con nubes altas y viento flojo

Archivo - Imagen del cielo de València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas continuarán en ascenso durante este jueves en la Comunitat Valenciana, con picos de hasta 26 grados en Castelló de la Plana, en una jornada con intervalos de nubes altas y viento flojo variable.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan fenómenos significativos a lo largo del territorio valenciano. El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas, posibles estratos bajos, brumas y bancos de niebla en el litoral de Valencia por la mañana.

Soplará viento del nordeste en el litoral de Alicante; en el resto de la Comunitat Valenciana, viento flojo variable tendiendo a este y sureste flojo por la tarde.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 26 y 11 grados en Castelló de la Plana, 25 y 13 grados en València y 24 y 15 grados en Alicante.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal para este jueves es bajo-medio (verde) en toda la Comunitat Valenciana, informa el 112.

Para este viernes 10, Aemet prevé que se mantengan los cielos poco nubosos, con polvo en suspensión en la mitad sur durante la segunda mitad del día, temperaturas en ligero ascenso y viento moderado del nordeste en el litoral de Alicante.