El temporal deja acumulados de más de 180 l/m2 en 12 horas y granizadas en varios puntos de la Comunitat Valenciana

Granizo en Tavernes de la Valldigna (Valencia). - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvia que afecta este domingo a la Comunitat Valenciana deja ya acumulados que superan los 180 litros por metro cuadrado en varios observatorios, así como granizadas en diversas localidades.

Así, observatorios de la red de Avamet, como los de Guadassuar, Bolbaite, Carcaixent y Rafelguaraf superan los 180 l/m2 en las últimas 12 horas, más de 100 en zonas próximas del prelitoral de Valencia.

Esta entidad destaca la situación en Guadassuar, donde el observatorio del IES Didín Puig, registra más de 200 l/m2 de precipitación.

Desde Aemet añaden que sigue lloviendo en gran parte de la provincia de Valencia, con más intensidad en el litoral y prelitoral.

Además, continúa habiendo tormentas en el litoral y prelitoral de Valencia, aunque con menos intensidad que hace unas horas, y hay rayos desde Llutxent hasta Silla y Catarroja.

DESVÍOS EN EL AEROPUERTO

El Aeropuerto de Valencia ha notificado chubascos fuerte de lluvia y granizo, con tormenta en el aeródromo. De hecho, durante la tarde la situación meteorológica ha obligado a desviar un total de nueve vuelos con destino a esta infraestructura.

Fuentes de Aena han anunciado poco antes de las 18.30 horas que se restablecen los aterrizajes en Valencia, entre ellos un vuelo desde Barcelona, previamente desviado cuando llegaba desde Marrakesh.

Junto a la lluvia, el granizo ha hecho acto de presencia en ciudades y pueblos de la Comunitat, entre ellos los valencianos Algemesí, Torrent o Tavernes de la Valldigna.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha comentado que continúan actuando en incidencias por lluvias. Desde las 17:30 han recibido nuevos avisos por agua en bajos y garajes de viviendas en Paterna, la Pobla Llarga, Alcàsser, Benigànim, Carcaixent, Alcúdia, y por algunos vehículos atrapados por el agua en Torrent.

En este último municipio, fuentes municipales han puntualizado que son cuatro coches que se han quedado encallados entre dos pasos inundables que estaban señalizados por una cinta de la Policía. Protección Civil y Bomberos han acudido a rescatar a los ocupantes.