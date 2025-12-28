El temporal de lluvias en Valencia deja más de una veintena de carreteras afectadas y cortes en el servicio de metro

IMAGEN DE UNA CALLE DE ALDAIA (VALENCIA) DIURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIA. - AYUNTAMIENTO DE ALDAIA

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvias que afecta este domingo a la Comunitat Valenciana, especialmente a la provincia de Valencia, deja más de una veintena de carreteras afectadas y cortes en el servicio de metro.

Así lo ha destacado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación que se ha desarrollado esta tarde para estudiar la evolución del episodio de climatología adversa.

El conseller ha recordado que se han producido algunos rescates y evacuaciones a causa de las lluvias, que han superado los 200 l/m2 en 12 horas en algunos puntos, y ha recalcado que hasta el momento no se han producido incidentes graves de seguridad ni daños personales.

En cuanto a la red de carreteras, ha especificado que en la provincia de Valencia hay 24 carreteras afectadas, de las cuales 11 están cortadas y las otras tienen problemas generales o están condicionadas en un momento determinado.

Respecto a Metrovalencia, la Línea 1 se encuentra cortada en Godella y, por lo tanto, no circula entre las estaciones de Empalme y Bétera, y la Línea 2 se encuentra cortada entre Paterna y Llíria.

Por lo que respecta a los trenes, Valderrama ha comentado que "no hay ningún problema, lo único es que han reducido en algún tramo la velocidad, pero no hay problemas en comunicaciones con Alicante, Madrid, Barcelona".

Por otra parte, el conseller ha explicado los envíos a lo largo de la tarde de dos mensajes masivos a los móviles de la población. El primero, ha recordado, se ha enviado a las 15.30 después de que Aemet

haya avisado de la elevación a alerta roja en el litoral sur de Valencia. No obstante, ha precisado, el titular de Emergencias, "las lluvias han sido constantes en diversos municipios, no solamente el litoral sur".

Además, y como había previsión de que hubiera afluencia importante de personas en las calles al ser un domingo en período navideño, se ha decidido mandar un segundo Es-Alert a toda la provincia de Valencia a las 17.44 minutos "para avisar de que evitasen desplazamientos si no eran esenciales, que se alejasen de barrancos y cauces de ríos, que no cruzasen zonas inundables y que, si estaban en plantas bajas, subieran a los pisos superiores".

Valderrama ha recalcado que la evolución de las precipitaciones "ha sido que en determinadas zonas han superado los umbrales rojos de los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, en concreto en Guadassuar, Rafelguaraf, Barxeta, Carcaixent, l'Alcudia y Simat de la Valldigna".

"Es una situación que nos obliga a tener una vigilancia y estar todos prevenidos y tomar las máximas precauciones por parte de la ciudadanía y, por supuesto, por los servicios esenciales de emergencia", ha aseverado.

Ha agregado que lo que "preocupa ahora" es esta lluvia "permanente en el tiempo y que en algunas zonas han alcanzado más de 200 litros por metro cuadrado en 12 horas porque pueda haber una avenida afecte a un vehículo que esté cruzando un barranco que esté seco".

Por último, ha señalado que, aunque Aemet ya ha dado por finalizado el aviso rojo y lo ha rebajado a naranja, es importante que los ciudadanos estén atentos a las alertas de Protección Civil y, "ante cualquier duda o emergencia se pongan en contacto con el 112 y se informen por los canales oficiales".

LLORCA REALIZA UN "SEGUIMIENTO DIRECTO" CON ALCALDES

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que "en pleno temporal de lluvias", ha hablado esta tarde con los alcaldes de Barxeta, Rafelguaraf, Aldaia, Carlet, Algemesí, Utiel y Xeraco para "realizar un seguimiento directo de la evolución del temporal en sus municipios".

Igualmente, se ha puesto en contacto con la alcaldesa de la Pobla Llarga tras el desalojo preventivo de 38 vecinos por parte de la Guardia Civil ante el riesgo de desbordamiento. "Estamos siguiendo la evolución de la situación y pendientes de las necesidades de los municipios afectados", ha resaltado.

Además, ha recalcado que mantiene "contacto permanente con el conseller de Emergencias y el presidente de la Diputación de Valencia".

Ha insistido en seguir pidiendo a la ciudadanía "extremar las precauciones y seguir atentos al 112 y a todos los canales oficiales".