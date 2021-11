El temporal marítimo obliga a cerrar el Puerto de València

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Valencia ha anunciado este sábado el cierre al tráfico marítimo del Puerto de València a causa del temporal costero que afecta al litoral sur de la provincia de Valencia y el litoral de Alicante.

Las condiciones meteorológicas y oceanográficas adversas han provocado el cierre de este puerto sobre las 13.00 horas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en su perfil en la red social Twitter.

El litoral sur de la provincia de Valencia y todo el de Alicante se encuentra este sábado y domingo en riesgo amarillo por fenómenos costeros, según establece el boletín de información meteorológica emitido por Emergencias.

No obstante, este nivel de riego no activa la preemergencia al no alcanzar los umbrales de riesgo importante, aunque sí que recoge que se puedan generar problemas en actividades o localizaciones vulnerables que obliguen a adoptar medidas preventivas.