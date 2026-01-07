El temporal de nieve en Europa obliga a cancelar 14 vuelos en los aeropuertos de Valencia y Alicante

Archivo - Aeropuerto de Valencia en Manises - AYTO MANISES - Archivo

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve que está afectando a varios aeropuertos, como el de Ámsterdam, el de Eindhoven y los de París, ha provocado la cancelación de 14 vuelos, entre salidas y llegadas, en los aeropuertos de Valencia y Alicante.

En concreto, según Aena, este miércoles se han cancelado, en el aeropuerto de Valencia, seis vuelos con Ámsterdam --tres llegadas y tres salidas-- y dos con Eindhoven. Se ha retrasado, asimismo, un vuelo con destino París, que ya ha salido, cinco horas después de lo previsto. Por su parte, en Alicante se han cancelado seis vuelos con Ámsterdam (tres llegadas y tres salidas).

Cabe señalar que el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam espera posibles retrasos y cancelaciones para este jueves como consecuencia nuevamente del fuerte temporal de nieve, mientras que KLM pronostica un tiempo "relativamente favorable", con lo que operará casi todos sus vuelos programados.

La aerolínea, sin embargo, determinará mañana su operativa para los próximos días, en función de las condiciones meteorológicas más recientes. Desde el 3 de enero, KLM sufre interrupciones que se han saldado con centenares de cancelaciones de vuelos, principalmente 600 en el día de ayer.

La compañía neerlandesa también está teniendo problemas con el abastecimiento de líquido anticongelante para el deshielo de los aviones en Schiphol por retrasos en las entregas de su proveedor. No obstante, este miércoles ha afirmado que más de 100.000 litros están de camino al aeropuerto.

Sobre los aeródromos parisinos, Charles de Gaulle y Orly, que este miércoles suprimieron alrededor de 100 y 40 operaciones, respectivamente, no ha habido actualización en canales oficiales de las previsión para mañana.