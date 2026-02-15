El temporal de viento ofrece una "breve tregua" pero se prevé una reactivación por la tarde, avisa Emergencias

Varias personas caminan durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha emitido este domingo por la mañana una nota informativa sobre el temporal de vientos en la Comunitat Valenciana en el que señala que este ofrece "una breve tregua", pero advierte de que a partir de la tarde está prevista "una reactivación en determinadas zonas", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por ello, ha insistido en llamar a la precaución, "ya que aún pueden seguir habiendo desprendimientos y caídas de árboles debido a los efectos del temporal", según recoge el '112 CV' en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En el aviso, Emergencias recuerda que desde hace varios días la Comunitat Valenciana se encuentra afectada por una serie de episodios de viento asociados a las sucesivas borrascas de origen atlántico que están atravesando la Península.

Y señala que a partir de este domingo "comenzará a remitir, reduciéndose progresivamente la intensidad de las rachas y el nivel de los avisos meteorológicos, hasta alcanzar durante las horas centrales del día una situación en la que, según la previsión vigente de Aemet, no se espera ningún aviso de viento activo". "La evolución del episodio ofrecerá una breve tregua, con rachas que seguirán presentes pero sin superar los umbrales de aviso", añade.

No obstante, alerta de que a partir de la tarde de este domingo se prevé "la reactivación de avisos, inicialmente en el interior sur de la Comunitat, con niveles amarillos". Una situación que, subraya, "podría extenderse mañana por la mañana a zonas del litoral".

En este contexto, destaca que las alertas emitidas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat "permiten anticipar los niveles de riesgo previstos, de forma que las agencias y los municipios puedan planificar las medidas de protección oportunas".

EXTREMAR PRECAUCIONES TRAS DÍAS DE TEMPORAL

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos competentes en la gestión de emergencias mantener una "vigilancia activa de todos los avisos" emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias durante estos días. El objetivo, argumenta, es "garantizar la activación temprana de los protocolos de actuación y la adopción de las medidas preventivas necesarias en cada ámbito territorial".

En este punto, expone que, aunque los niveles de aviso por viento "puedan disminuir temporalmente, resulta fundamental mantener la precaución", y avisa de que el reciente temporal "ha podido debilitar estructuras, árboles y elementos móviles, incrementando la vulnerabilidad del entorno".

En estas condiciones, precisa, "incluso rachas moderadas pueden provocar caídas, desplazamientos de objetos o nuevos incidentes, especialmente en áreas que ya han sufrido daños significativos". Por ello, recomienda "extremar las precauciones en los desplazamientos, evitar zonas arboladas o con elementos inestables y atender las indicaciones de Meteoalerta y de los servicios municipales".