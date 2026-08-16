El tercio norte de la Comunitat sigue en aviso por chubascos y tormentas que pueden dejar hasta 40 l/m2 en una hora

Archivo - Tormenta, lluvia, cielo nuboso, rayos, tempestad, chubascos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tercio norte de la Comunitat Valenciana sigue en aviso este domingo por chubascos acompañados de tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes, según la predicción de Aemet.

En concreto, el interior norte de Castellón está en aviso naranja por lluvias y tormentas que pueden dejar una precipitación acumulada en una hora de 40 l/m2 y que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Por su parte, el interior sur y el litoral norte de Castellón está en aviso amarillo por precipitaciones que dejarán hasta 20 l/m2 en una hora.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso y el viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde.