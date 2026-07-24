Los termómetros marcan hasta 36 grados a medianoche en Alicante y Valencia

Temperaturas en la Comunitat Valenciana a medianoche - AVAMET

VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado temperaturas de hasta 36 grados en diversos municipios del territorio a medianoche, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), que ha calificado estos valores de "espectaculares".

En concreto, a las 0.15 horas se han anotado temperaturas de 36 grados en Parcent, Benimaurell y Almudaina (Alicante), así como en San Benito (Valencia). Las temperaturas han alcanzado asimismo los 35 grados en Agullent, Beniatjar y la Sierra de Enguera (Valencia), además de en Tàrbena, Agres y el Cap de la Nau (Alicante).

Por su parte, los termómetros han marcado 34 grados en Ayora, Atzeneta d'Albaida y la Sierra de Buñol (Valencia), igual que en Beniarrés, la Vall de Gallinera, Benifato, Alfafara y la Serra de Crevillent (Alicante).

En Ontinyent y Cofrentes (Valencia), y en Polop, Benimarfull, Benimassot y la Torre de les Maçanes (Alicante), los termómetros marcaban los 33 grados a medianoche, mientras que en Alcoi y Xàbia (Alicante) o Requena (Valencia) los valores se han situado en 32 grados.

En el tramo de los 31 grados se han situado Orihuela, Elda, Petrer, Dénia, Villena, Calp, Redován, Cox, Xixona, Orxeta, Benifallim y l'Alqueria d'Asnar (Alicante); Albaida, la Font de la Figuera y Castelló de Rugat (Valencia), y Xodos (Castellón).

Asimismo, han alcanzado los 30 grados municipios de Alicante como Elx, Torrevieja, Benidorm, Crevillent, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, Altea, Benissa, Novelda, Monòver, Cocentaina, Orba, Sagra y Salinas; de Valencia como Utiel, Simat de la Valldigna, Venta del Moro, Alfauir, Camporrobles, Fontanars dels Alforins, Higueruelas y Almiserà, y de Castellón como El Toro y Sacañet.

En la franja litoral, los mercurios han oscilado entre los 28 y los 30 grados con humedades relativas por encima del 90 por ciento. En las capitales de provincia, València (Valencia), Alacant (Alicante) y Castelló de la Plana (Castellón) han registrado 29 grados.

"Solo Fredes (Castellón) tiene unos envidiables 18 ºC", ha destacado Avamet.