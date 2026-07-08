Los termómetros superan los 44ºC en Llocnou d'en Fenollet y los 42ºC en casi una veintena de municipios de Valencia

Archivo - Una mujer se cubre del sol con un abanico, a 10 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Llocnou d'en Fenollet, en Valencia, ha alcanzando ya en las primeras horas de la tarde los 44,1 grados, mientras que cerca de una veintena de municipios de la provincia se han registrado temperaturas de más de 42 grados, según los datos de AVAMET.

Durante este miércoles, el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la alerta por temperaturas máximas en nivel rojo en el litoral sur de Valencia; naranja en el interior y litoral norte de Valencia y litoral de Alicante, y amarillo en toda la provincia de Castellón e interior de Alicante.

La temperatura más alta a las 15 horas se ha registrado en Llocnou d'en Fenollet, con 44,1 grados, seguida de cerca por Canals con 43,9 grados, y Rafelguaraf con 42,8 grados.

En Xàtiva y el Genovéz las temperaturas han alcanzado 42,6 grados, mientras que el mercurio en Montesa, Novetlé y Guadasséquies ha llegado a los 42,5 grados. A 42,4 grados se han situado Anna y l'Alcúdia de Crespins, mientras que han marcado 42,3 grados Cerdà y Ontinyent.

La temperatura máxima en Sumacàrcer, Barxeta, Albaida, Simat de la Valldigna y Orihuela (Alicante) ha llegado a los 42,2 grados. Un décima menos han tenido en Vilamarxant, Quesa, la Granja de la Costera y Ontinyent. En Chella se ha contabilizado una máxima de 42 grados.