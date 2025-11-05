Terra Natura Benidorm incorpora a su exhibición de aves rapaces un cucaburra rescatado de un particular - TERRA NATURA BENIDORM

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Benidorm ha incorporado recientemente a un cucaburra ('Dacelo novaeguineae') llamado Cuqui a su colección de aves rapaces tras ser rescatado de un particular por el equipo del parque, según ha explicado el parque zoológico en un comunicado.

Este ejemplar, originario de Australia, fue cedido por una familia que no podía ofrecerle los cuidados adecuados. Con su llegada, el parque ha explicado que refuerza su "compromiso con la conservación, el bienestar animal y la educación ambiental".

Conocido popularmente como el "rey de la risa", el cucaburra pertenece al mismo grupo que el martín pescador, con el que comparte características físicas y de comportamiento. Se distingue por su gran cabeza y pico robusto, herramientas que utiliza para capturar sus presas con precisión. Aunque sus patas son pequeñas y poco funcionales para caminar, "su agilidad y su peculiar vocalización lo convierten en una de las aves más singulares del planeta".

De hecho, su "canto potente y característico ha trascendido los bosques australianos", ya que "ha sido utilizado en numerosas películas y series para recrear ambientes selváticos y tropicales, lo que ha convertido su sonido en un icono del mundo audiovisual", según ha explicado el zoológico.

Terra Natura Benidorm ha indicado que, desde la llegada del animal a sus instalaciones, su equipo de cuidadores ha trabajado en la adaptación de su alimentación y su entorno, "ajustándolos a las necesidades específicas de la especie para garantizar su bienestar y un manejo responsable".

Actualmente, Cuqui forma parte de la experiencia educativa 'Animales en acción', donde los visitantes pueden conocerlo "de cerca" y "descubrir más sobre su historia, su origen y sus curiosas habilidades".