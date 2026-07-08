La 'tertia via' o cómo utilizar el latín para formar: un curso de la UA reivindica la vigencia de la lengua clásica

Facultad de Filosofía y Letras de la UA. - UA

ALICANTE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) celebra, en el marco de los Cursos de Verano Rafael Altamira, el curso 'Tertia Via. La lingüística como método para el aprendizaje y enseñanza de la lengua latina', una propuesta que sitúa el conocimiento lingüístico en el centro de la enseñanza del latín y reivindica el valor de esta lengua clásica como "una herramienta esencial para comprender el funcionamiento del lenguaje y favorecer una enseñanza más sólida, actualizada e interdisciplinar de las lenguas".

Dirigido por Pedro Riesco García, profesor del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina de la Universidad de Alicante, el curso plantea una reflexión sobre el papel del latín en la formación lingüística contemporánea.

Frente a la tradicional dicotomía entre el método gramatical y de traducción y los denominados métodos activos, la iniciativa propone una Tertia Via, "tercera vía" que incorpora las aportaciones de la lingüística moderna, desde la sintaxis y la semántica hasta la pragmática, la variación y el cambio lingüístico, como base para el aprendizaje de la lengua latina y para una comprensión más profunda de sus textos, explica la institución académica en un comunicado.

El curso nace de la vocación interdisciplinar del Área de Filología Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que mantiene una estrecha colaboración con otras filologías, con la historia y con diferentes disciplinas humanísticas.

Desde esta perspectiva, el latín "deja de entenderse únicamente como una lengua de valor histórico o literario para convertirse también en un laboratorio privilegiado desde el que comprender los mecanismos universales del lenguaje, la evolución de las lenguas romances y las herramientas que ofrece la lingüística para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje", explican los organizadores.

La formación, que se imparte de forma presencial en el campus de San Vicente del Raspeig hasta el próximo viernes día 10, está dirigida a estudiantes de grado y posgrado, profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, profesorado universitario y personas con formación en Humanidades interesadas en actualizar sus conocimientos sobre la enseñanza del latín desde una perspectiva científica y lingüística.

A lo largo de las distintas sesiones, el profesorado analiza los principales fundamentos de la lingüística general y su aplicación a la filología latina, para lo que ofrecen una panorámica de las corrientes teóricas y metodológicas más relevantes en el estudio actual del lenguaje.

El curso, además, profundiza en cuestiones esenciales como la sintaxis, los marcos predicativos, las alternancias verbales, la transitividad y las relaciones entre las funciones sintácticas y semánticas, lo que pretende proporcionar al alumnado herramientas para comprender de manera más precisa el funcionamiento de la lengua latina.

El programa también concede protagonismo a la pragmática y a la semántica y explora aspectos como la estructura informativa de los textos, el uso de las partículas, la cortesía lingüística, la teoría de prototipos y la semántica cognitiva. Otro de los bloques temáticos estará dedicado al origen del latín y a su condición de lengua indoeuropea y a su evolución histórica hasta dar lugar a las lenguas romances.

Estos contenidos se complementan con el análisis de autores fundamentales de la literatura latina, entre ellos Plauto, Catulo, Cicerón, Virgilio y Ovidio, cuyas obras servirán para ilustrar cómo los fenómenos lingüísticos adquieren pleno sentido dentro del discurso literario.

TALLERES Y SEMINARIOS PRÁCTICOS

Junto a las sesiones teóricas, el curso incluye numerosos talleres y seminarios prácticos en los que el alumnado trabaja con inscripciones antiguas, textos clásicos y medievales, documentos del latín vulgar y cristiano y materiales relacionados con el patrimonio histórico de Lucentum y Alicante. Estas actividades permiten trasladar los conceptos lingüísticos al análisis directo de los textos y elaborar herramientas didácticas aplicables a la enseñanza del latín.

En definitiva, el objetivo del curso pasa por "ofrecer al profesorado y al estudiantado un enfoque renovado que permita comprender la lengua latina como un sistema vivo desde el punto de vista científico y como una herramienta privilegiada para el estudio del lenguaje, del que se refuerza su dimensión cultural, histórica y literaria", concluyen desde la organización.