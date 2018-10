The 1975, Miami Horror, Miss Caffeina, Perro y Pol se suman al Arenal Sound 2016

Publicado 21/12/2015 17:41:25 CET

CASTELLÓN, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

The 1975, Miami Horror, Miss Caffeina, Perro y Pol son los artistas que este lunes se han unido a Two Door Cinema Club, Kodaline, Crystal Castles, Vitalic, Love of Lesbian, Izal y Fuel Fandango, entre otros, en el cartel de la próxima edición del Arenal Sound, que se celebrará entre el 4 y el 7 de agosto en Burriana (Castellón), según ha informado la organización del festival en un comunicado.

La banda inglesa The 1975, que consiguió llegar al número 1 de ventas en Reino Unido con su álbum debut, está de plena actualidad tras el anuncio de su nuevo y esperado disco, que verá la luz el próximo mes de febrero. Mientras tanto, la banda liderada por Matty Healy ha lanzado ya dos singles adelanto del nuevo material, 'Love Me' y 'UGH!'.

Los australianos Miami Horror también presentarán su último trabajo. En la edición de 2012 no pudieron finalmente actuar en Burriana, pero esta vez llegarán al festival con muchas ganas de encontrarse con el público sounder.

Miss Caffeina preparan nuevo disco para el próximo año y sin ir más lejos el próximo mes se podrá escuchar el primer single de su nuevo trabajo discográfico. Los murcianos Perro pisarán por primera vez el festival castellonense para presentar las canciones de 'Estudias, navajas', mientras que POL vuelve a Burriana tras un concierto que se quedó a medias en la pasada edición debido al temporal.

Las entradas pueden adquirirse desde 35 euros hasta el 25 de diciembre o fin de existencias en la Web Oficial www.arenalsound.com o en www.ticketea.com