The Cat Empire 'bautiza' el Auditorio del Roig Arena con una "celebración de la multiculturalidad"

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda australiana The Cat Empire ha bautizado el espacio del Auditorio Roig Arena con una "celebración de la multiculturalidad en la que el jazz, el funk, el ska y el rock latino han sido los auténticos protagonistas".

Los americanos LowDown Brass Band amenizaron anoche la espera con su ecléctico sonido que bebe de los ritmos urbanos de Nueva Orleans.

En torno a las 21.00 horas, The Cat Empire ha regalado a los asistentes un inicio enérgico al ritmo de 'Blood on the Stage' y 'How to Explain' en el que era un preludio de lo que sería el concierto: una gran fiesta.

A lo largo de las dos horas de duración, la banda interpretó sus canciones más destacadas, así como los temas de su nuevo álbum, 'Bird In Paradise', un disco inspirado en el flamenco contemporáneo, la música cubana y el rock australiano.

Al ritmo de trompetas y guitarras, The Cat Empire logró "una conexión estrecha con el público, convirtiendo el escenario del Roig Arena en una celebración con tintes carnavalescos llena de energía positiva, emoción y felicidad".

Si hay un tema emblemático de The Cat Empire, ese es "'Hello', un canto a la libertad y al optimismo. 'Qué será ahora' ha sido el particular regalo al público valenciano, una canción con estribillo en español que aborda la incertidumbre que surge cuando una puerta se cierra y otra se abre.

Le siguió la gran sorpresa de la noche, 'Still Young', un tema que el público ha seguido cantando incluso cuando la banda había dado por finalizada la canción. El espectáculo culminó con el público coreando al unísono 'All Night Loud'.