'The Hole X', una "celebración de la vida" con humor, reivindicación y números que dejan con la boca abierta

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'The Hole' --la saga que nació en 2011 fruto de la colaboración entre Letsgo, Yllana y Paco León-- cumple diez años y la compañía lo celebra con un nuevo show, que llegará a València del 27 al 15 de mayo en una carpa ubicada en la antigua Estación del Grao. Esta nueva entrega, 'The Hole X', respeta la esencia, al tiempo que supone una evolución con la voluntad de invitar a los espectadores a una "celebración de la vida" en la que hay "humor, reivindicación y números que dejan con la boca abierta".

Así lo han destacado Canco Rodríguez y Víctor Palmero, dos de los maestros de ceremonias del montaje, que han presentado el espectáculo este jueves. 'The Hole X', subrayan, contiene una propuesta "muy actual", con referencias a la pandemia, por ejemplo, y también "un punto reivindicativo que anima a todo el mundo a amar a quien quiera".

"Ir a 'The Hole' no es ir al teatro, es ir a una fiesta. Y qué mejor momento que este, en el que acabamos de salir de un momento en el que todos hemos estado en un agujero", declaran. No obstante, la función no solo aboga por el disfrute, sino que "además hace un llamamiento a la reflexión y a que todos tengamos en cuenta que amar conlleva el compromiso de empatía hacia los demás".

Otra seña de identidad de la saga es el humor transgresor e irreverente. "Es un cabaret canalla y está bien reírnos de nosotros mismos, de nuestras alopecias, de nuestras taras y de nuestros problemas. Al final la vida es eso, cuanto más peso te quites de encime más aire te va a entrar en el pecho", aseveran.

'The Hole X reúne a los personajes más icónicos de las anteriores ediciones y reúne a un plantel de artistas "como la copa de un pino" con sorprendentes actuaciones de artistas nacionales e internacionales, sugerentes stripteases, números circenses del mejor nivel realizados por artistas invitados de exitosa trayectoria e incluso, una gran historia de amor aderezada con un toque más sensual que nunca.

Este nuevo montaje cuenta con la dirección de Gabriel Chamé, con Alex O'Dogerthy como responsable de los nuevos textos, maestro de ceremonias y director de escena de los maestros, con Guillermo Weickert en la coreografía, Marc Álvarez en la dirección musical y José Luis Sixto Rodriguez como ayudante de dirección.

Junto a O'Dogherty actuarán como maestros de ceremonias Canco Rodríguez, Eva Isanta y Víctor Palmero, que se alternan en el papel: Canco Rodríguez representará las funciones del 27 de abril al 2 de mayo, Alex O'Dogherty los días 4, 5, 11 y 12 de mayo; Víctor Palmero las funciones del 6, 7 y 8 de mayo; y Eva Isanta los días 13, 14 y 15 de mayo.

El elenco lo completan Vinila Von Bismark, que interpreta a la Generala, Oscar Kapoya como el Pony Loco y Coral Quiñones y Carolina Rodríguez como las Supernenas; Julio Bellido es Almon; Oleg Tatarinov es el comandante y realiza el número Pole Aéreo. Edgar López, Arnau Lobo, Omar Antxundia y Raúl Ortiz son los mayordomos; Donet Collazo es Super Gold, Maru Limeres y Tamar Vela son las X Girls y Dias Brothers son los Icarios.

'HAY QUE ESTAR EN EL AGUJERO PARA SALIR DEL AGUJERO'

'The Hole' comenzó su andadura bajo el eslogan 'Hay que estar en el agujero para salir del agujero' con Paco León como primer maestro de ceremonias y llegó a "revolucionar la cartelera nacional e internacional". Desde entonces se ha estrenado una secuela, 'The Hole 2', y una precuela, 'The Hole Zero', y ha cautivado a dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional -viajó fuera de nuestras fronteras para conquistar cinco países (Alemania, Francia, Italia, México y Argentina)-.

La función propone a los espectadores "una mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret, música y humor en un tono divertido, canalla, provocador y muy sensual".