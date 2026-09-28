The Sisters of Mercy recorre cuatro décadas de música en su concierto en la Sala Auditorio Roig Arena

The Sisters of Mercy - ROIG ARENA

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mítica banda británica The Sisters of Mercy, uno de los nombres más influyentes surgidos de la escena post-punk y asociados al rock gótico de los años 80, ofreció anoche un concierto en la Sala Auditorio Roig Arena ante cerca de 2.000 personas, según ha informado el recinto en un comunicado.

Liderada por Andrew Eldritch, único miembro original que continúa al frente de la formación, The Sisters of Mercy ha construido a lo largo de más de cuatro décadas "una identidad sonora inconfundible, marcada por la profunda voz de Eldritch y por el característico uso de la caja de ritmos, bautizada por la propia banda como 'Doktor Avalanche'", han apuntado las mismas fuentes.

Su discografía cuenta con tres álbumes de estudio, 'First and Last and Always' (1985), 'Floodland' (1987) y 'Vision Thing' (1990), aunque desde entonces el grupo ha continuado ampliando su repertorio en directo con nuevas composiciones que no han sido publicadas oficialmente.

Durante su actuación en Roig Arena, la banda ha repasado algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria, entre ellos 'This Corrosion' y 'Lucretia My Reflection', ambos incluidos en 'Floodland' (1987), así como 'Temple of Love', uno de sus singles más reconocidos.

El repertorio también ha incluido composiciones más recientes que forman parte de sus directos, como 'Eyes of Caligula', 'Quantum Baby' y 'On The Beach'.