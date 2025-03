The Waterboys actuarán en el Roig Arena el 28 de noviembre

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

The Waterboys hará parada el próximo 28 de noviembre en la Sala Multi del Roig Arena, anuncian los responsables del futuro recinto multiusos de València impulsado por Juan Roig.

La banda escocesa, encabezada por el músico Mike Scott, que ha anunciado la publicación de su decimosexto álbum de estudio, es una de las formaciones de rock más reconocidas por canciones como "The Whole of the Moon", "Fisherman's Blues" o "How Long Will I Love You".

El 4 de abril lanzarán "Life, Death And Dennis Hopper", un homenaje musical al estadounidense Dennis Hopper en el que, a través de 25 temas, repasarán la vida del actor. El álbum, publicado por el sello Sun Records, cuenta con colaboraciones con Bruce Springsteen, Fiona Apple y Taylor Goldsmith, entre otros.

"The Waterboys viven para disfrutar de la experiencia de tocar en directo, de sentir cómo nuestra música evoluciona y crece con cada concierto", ha señalado Mike Scott, el líder de la formación. El grupo ha asegurado estar entusiasmado por la gira y por experimentar la evolución de sus temas tras cada concierto.

La formación, liderada por el propio Mike Scott desde 1980, cuenta con los teclistas Brother Paul de Memphis y James Hallawell de Cornwall, el ritmo irlandés de Aongus Ralston al bajo y Eamon Ferris a la batería. Durante los años, su propuesta musical ha evolucionado, de forma que han recabado una apabullante reputación en el camino.

El quinteto actual ha logrado reconfigurar todas las etapas de la banda, desde los inicios de la "Fisherman's Blues era" inspirados en sus raíces hasta la mezcla de géneros musicales que los ha llevado a experimentar desde 2015 con el Blues Moderno, el soul, el funk o el country-rock, entre otros géneros.

The Waterboys visitará el Roig Arena para ofrecer un único concierto en Valencia. Las entradas saldrán a la venta este jueves, 27 de marzo, a las 11.00 h en la web www.roigarena.com.