El tiempo en la Comunitat este Domingo de Resurrección: nubes altas y temperaturas en ascenso

Archivo - Nubes altas y temperaturas en ascenso - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este Domingo de Resurrección con intervalos de nubes altas y temperaturas en ascenso, aunque de manera ligera en litorales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, esta jornada estará marcada por viento flojo de dirección variable, sobre todo predominante en las componentes este y sur por la tarde, con intervalos de moderado del sur en el litoral central.

Por su parte, en cuanto a las temperaturas por capital de provincia, en Alicante la mínima será de 11 °C y la máxima ascenderá hasta los 21. Del mismo modo, la temperatura descenderá en Castellón a los 11 y la máxima será de 22. Además, en Valencia las temperaturas oscilarán de los 12 a los 23 grados.