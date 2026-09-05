El tiempo en la Comunitat Valenciana el primer sábado de septiembre: temperaturas altas en el interior y prelitoral

Archivo - Una persona se baña en la playa de la Malvarrosa, en imagen de archivo.
Archivo - Una persona se baña en la playa de la Malvarrosa, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 5 septiembre 2026 10:10
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   VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Comunitat Valenciana vive este sábado, el primero de septiembre, una jornada con temperaturas altas en el interior y prelitoral, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   El cielo, por su parte, será poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, y las máximas registrarán un ligero descenso en el interior y con cambios ligeros en el resto.

   Asimismo, el viento soplará flojo y de dirección variable, cambiando en horas centrales a componente este, con algún intervalo moderado.

   En cuanto a los termómetros, las máximas oscilarán entre los 33 y 34 grados en las tres capitales de provincia, mientras que las mínimas, entre los 23 y 24.

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