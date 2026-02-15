El tiempo este domingo en la Comunitat Valenciana: viento, nubes altas, mínimas en descenso y máximas en ascenso

El tiempo este domingo en la Comunitat Valenciana: nubes altas, mínimas en descenso y máximas en ascenso - AEMET

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá una jornada de domingo marcada por las rachas muy fuertes de viento de componente oeste, que en puntos de Castellón podrían ser huracanadas en zonas expuestas, y con nubes altas, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, soplará viento moderado a fuerte de componente oeste, con rachas muy fuertes que, en puntos de Castellón, podrían ser huracanadas, que tenderán a flojo a moderado, y volverán a aumentar de intensidad al final de la jornada.

El día estará marcado por los intervalos de nubes altas y por las temperaturas mínimas en ligero descenso en todo el territorio, mientras que las máximas experimentarán ascensos en Castellón y sufrirán cambios ligeros en el resto de la Comunitat Valenciana.

Así, los termómetros alcanzarán los 20 grados de máxima en Alicante, los 19º en València y los 18º en Castelló de la Plana, y las mínimas serán de 11º en la capital valenciana de 10º en las otras dos.

Precisamente, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha dado por finalizada la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón y ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunitat Valenciana.