El tiempo hoy en la Comunitat: avisos por viento y temperaturas en ascenso

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con avisos por viento y temperaturas en ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada se han fijado avisos por viento hasta mediodía en Castelló, mientras que en la provincia de Valencia los avisos arrancarán a las 21 horas y, los costaneros, a las 17 horas.

Aunque todo el día habrá viento de poniente --ya se ha notado en las temperaturas mínimas, que han subido entre 5 y 8ºC--, las rachas más fuertes se registrarán a últimas horas del día.

Por su parte, las temperaturas mínimas anotarán un ascenso notable en la mitad norte de la autonomía y, las máximas, en el tercio norte y zonas del norte de Alicante.