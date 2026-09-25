El tiempo hoy en la Comunitat: cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ascenso de las temperaturas.
No obstante, esta jornada también podrían registrarse intervalos de nubes altas, han indicado las mismas fuentes.
Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste que tenderá en horas centrales a componente este con algún intervalo moderado en el litoral de la mitad sur de la autonomía por la tarde.