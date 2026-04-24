El tiempo hoy en la Comunitat: fin de las alertas aunque posibles chubascos acompañados de tormenta

Archivo - Amanecer con cielos nubosos en una playa de la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes sin alertas meteorológicas aunque espera posibles chubascos acompañados de tormenta, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o no habrá cambios mientras que las máximas bajarán en Valencia y Alicante y habrá pocas modificaciones en Castellón.

Así mismo, para hoy se espera viento moderado del nordeste en el litoral de Alicante y viento flojo de componente este en el resto de la autonomía.