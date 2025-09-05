El tiempo hoy en la Comunitat: intervalos de nubes, posibles chubascos y descenso de temperaturas

Publicado: viernes, 5 septiembre 2025 8:43

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con intervalos de nubes y registrará chubascos ocasionalmente con tormenta en el litoral de la mitad norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el resto de la autonomía predominarán los intervalos de nubes altas con algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso o no registrarán cambios mientras que las máximas anotarán un descenso notable. También habrá viento de componente este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el interior, salvo en Castellón donde será flojo variable.

