El tiempo hoy en la Comunitat: intervalos nubosos y precipitaciones en el sur de Valencia y norte de Alicante

VALÈNCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos y registrará precipitaciones que podrían ser localmente persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante la primera mitad del día.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte de la autonomía y no habrá cambios en el resto; mientras que las máximas subirán en el interior de Valencia y Castellón y anotarán un ligero ascenso o no habrá modificaciones en el resto.

Así mismo, se espera viento del nordeste en el litoral que disminuirá a flojo durante la mañana. En el resto de la Comunitat habrá viento flojo variable con predominio de la componente este.