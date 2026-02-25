El tiempo hoy en la Comunitat: nubes bajas en el litoral y temperaturas máximas en descenso

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con nubes bajas en el litoral, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha indicado que las temperaturas máximas irán en descenso.

Así mismo, el cielo estará hoy despejado o poco nuboso, con nubes de tipo alto, en el interior de la autonomía.

También hay baja probabilidad de brumas y bancos de niebla por la mañana en puntos del litoral, han señalado las mismas fuentes, que han apuntado a viento flojo de dirección variable a primeras horas en la autonomía que tenderá a viento del este al mediodía.