El tiempo hoy en la Comunitat: temperaturas en ligero descenso y cielo nuboso en la mitad sur

Archivo - Cielo nuboso en València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo nuboso en la mitad sur, principalmente nubes bajas, mientras que en la mitad norte predomina el cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas anotarán un ligero descenso o no registrarán cambios.

Por su parte, se espera viento flojo y de dirección variable, predominando las componente este y sur durante las horas centrales con intervalos de moderado en litoral por la tarde.