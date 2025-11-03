El tiempo del lunes en la Comunitat Valenciana: algunas nubes y posibles lluvias débiles en el litoral de Alicante

Archivo - Nubes en el cielo de València. ARCHIVO. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana presentará este lunes, 3 de noviembre, cielo nuboso en el tercio sur la primera mitad del día, que irá a poco nuboso por la tarde, mientras que en el resto la presencia de nubes será menor, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que no descarta precipitaciones débiles y aisladas en el litoral de Alicante a primeras horas.

Además, habrá probables brumas y bancos de niebla locales por la mañana en el interior de la mitad sur.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado. En Alicante, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 24 grados; en Castelló de la Plana, de 12 a 22 y en València, de 14 a 22.

El viento soplará flojo de componente este en el litoral de la mitad sur y de componente oeste en el resto, ocasionalmente moderado a primeras horas en el interior del norte de Castellón; tenderá en general a componente este al mediodía.