Predicción del tiempo para este miércoles 18 de noviembre de 2026 - AEMET

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá una jornada de miércoles marcada por las probables rachas de viento muy fuertes en el interior y por las temperaturas máximas en ascenso, que podrán alcanzar hasta los 28 grados en algunos puntos del territorio. De hecho, el interior norte y el interior sur de Valencia tendrán aviso amarillo por la tarde.

En general, el cielo estará nuboso en el interior de Castellón y Valencia, con intervalos nubosos en el litoral de estas provincias y cielo poco nuboso en Alicante, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la mitad norte.

En cuanto al viento, soplará moderado del oeste, con probables rachas muy fuertes en el interior. Y respecto a las temperaturas, experimentarán ascensos, que será localmente notable en el caso de las mínimas de la mitad sur.

Así, Alicante alcanzará los 28º de máxima, València se quedará en 26º y Castelló de la Plana en 25º, y las mínimas serán de 17º en esta última capital, 19º en Alicante y 20º en València.