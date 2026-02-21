El tiempo este sábado en la Comunitat: cielo despejado y temperaturas en descenso

Archivo - Cielos poco nubosos en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este sábado con el cielo despejado en general, excepto algún intervalo de nubes bajas en el litoral sur de Alicante a primeras horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas mínimas, irán en descenso en el litoral de la mitad norte; las máximas, en ascenso notable en el interior del norte de Castellón y en descenso ligero en el litoral. No habrá cambios en el resto de la autonomía.

Además, este sábado se espera viento flojo de dirección variable y brisas en el litoral por la tarde. Las temperatura mínima en Alicante será de 10°C mientras que la máxima alcanzará los 17. Por su parte, Castellón tendrá una mínima de 6 y una máxima de 17 y en València descenderá a 7 y subirá hasta 18.