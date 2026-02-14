El tiempo este sábado en la Comunitat: rachas de viento huracanadas en Castellón y temperaturas en descenso

Archivo - Palmeras azotadas por el viento. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un sábado con rachas muy fuertes de viento del noroeste, incluso huracanadas en zonas de Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé también un descenso de las temperaturas.

En cuanto al cielo, habrá intervalos nubosos, tendiendo a cielo poco nuboso por la tarde. Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso, al igual que las máximas, que sufrirán un ligero descenso.

Dicho esto, Alicante alcanzará una máxima de 21 grados y registrará una mínima de 12, València, 20 y 12 y Castelló de la Plana, 19 y 11.

Cabe señalar que el Centro de Coordinación de Emergencias remitió ayer dos mensajes a los móviles de la población de toda la Comunitat Valenciana. En el caso de Castellón, el Es-alert recuerda el nivel rojo de alerta y pide evitar desplazamientos.