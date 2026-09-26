El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana: cielo poco nuboso y máximas en descenso

Archivo - Dos personas en bañador caminan por la orilla de la playa, en Valencia, Comunidad de Valencia, (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera vivir este sábado, el último de septiembre, con un cielo poco nuboso y con nubes altas y temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas, en descenso.

Así se desprende la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte también de que por la mañana y al final del día se esperan estratos bajos con probables brumas en zonas del litoral. El viento, por su parte, soplará flojo y de dirección variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde.

En cuanto a los termómetros, Alicante podrá alcanzar una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 22; València, 28 y 19 y Castelló de la Plana, 29 y 20.