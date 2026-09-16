Tiendas, academias y cafeterías se convierten en el escenario de Russafa Escència 2026

Russafa Escénica - RUSSAFA ESCÉNICA

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Russafa en València vuelve a convertirse en el escenario de Russafa Escència, el Festival de Tardor 2026, a través de locales variopintos diseminados por el mapa de la zona --como academias, galerías de arte, coworkings, tiendas o cafeterías-- que se transforman del 17 al 27 de septiembre en espacios de representación.

En ellos, los artistas programados ofrecerán varios pases diarios de diez espectáculos, todos estrenos absolutos, que se han creado a partir del lema 'Sagrada i profana', según ha informado la organización en un comunicado.

El musical, la comedia, la tragicomedia, la danza o los títeres cuestionarán los "límites de lo que parecen tótems": la religión, la familia, los clásicos literarios o el arraigo. Artistas emergentes muestran durante dos semanas por qué la escena valenciana es "una de las más vitales del panorama nacional, a pesar de contar con menos medios y oportunidades que la de grandes capitales, como Madrid o Barcelona".

Gracias al programa de residencias de creación Via Escènica, dotaciones culturales de Alaquàs, Alboraia, Aldaia, Alfafar, Almussafes, Alzira, Benifaió, Foios, Quart de Poblet y Rafelbunyol acogieron a artistas residentes. Allí han trabajado para poner en pie los proyectos, cuyas entradas están a la venta en la web de Russafa Escènica - Festival de Tardor.

Una vez acabado el festival, a lo largo de 2027, las piezas saldrán de gira por los municipios donde se originaron, de manera que "se lleve la creatividad emergente valenciana a diversos puntos de la provincia de Valencia", y se contribuya a que los creadores "establezcan una red de exhibición de su trabajo y permitiendo a otros públicos acceder a géneros, temáticas y estilos que suelen tener menor presencia en la oferta de ocio y cultura fuera de la capital".

30 MINUTOS

El público de Russafa Escènica-Festival de Tardor "va a ver teatro, pero no irá a un teatro". Las funciones tienen aforo reducido y se producen en lugares "insospechados", que han dejado de vender ropa o libros, donde se han parado las clases o las máquinas de café para ofrecer una experiencia escénica "cercana y única", que invita a los espectadores a "entrar en un universo alternativo" durante 30 minutos.

El de 'Màret' --Típica Tòpica-- es un ambiente "enrarecido" donde dos hermanos interpretados por Julieta Betancor y Javi Nadal sobreviven a un amor fraternal que no responde a reglas. Mientras que en el universo que propone 'La Beata' --Apart Teatre-- aúna "tecno, hostias y tacones" en un monólogo donde la intérprete Maria Part se pregunta qué esconden quienes jamás fallan a misa de doce.

Una atmósfera "asfixiante" es la que viven los protagonistas de la comedia 'Enlatados' --Volvoreta--, dos amigos que adoptan la supervivencia como religión en el bunker donde se protegen de un ataque atómico. Mientras que 'Forastero forastero' --Hu Zhao-- se asoma a la vida del único hombre chino de la Comarca dels Serrans para dar respuesta a las preguntas incómodas que surgen entre los migrantes orientales y las sociedades occidentales de acogida.

Y la pieza de títeres para todos los públicos 'Peter Pank' --Karurosu Teatro-- se adentra en un mundo retrofuturista donde un virus impide madurar a los humanos en su 'profanación' del clásico de la literatura infantil de J.M. Berrie.

La corporalidad es la vía de expresión en 'Mi cara cuando' --Julia Zac--, una investigación a través del baile y la gestualidad de la cultura del meme que echa mano de imágenes religiosas. La danza contemporánea contrasta con un ambiente sonoro que traslada al espectador otra era.

El teatro físico de 'Dalt del més amúnt' --Misèria i companyia-- bucea con humor en lo profano de sufrir sarna sin saber de qué colchón viene con dos compañeros de piso interpretados por Nara Pérez y Daniel Tormo. 'El milagro' --Suspendidas Teatro-- analiza la mercantilización de la fe, una pieza escrita y dirigida por la compañía y Marian Villasculsa e interpretada por Estela Domínguez y Jimena Serrano.

Las canciones también sirven para "asomarse con humor a las similitudes entre los martirios a los que se somete una treintañera contemporánea y una monja barroca" en el musical 'Santa' --María Sáez y Ana Dayo--. Por último, el público descubre lo más tierno y lo más íntimo en la autoficción 'Sr. Bien' --Gabriel Soler--, que reúne por primera vez en el escenario a un padre y un hijo, cantante y actor, respectivamente. A pesar de las diferencias intergeneracionales, entre éxitos de Frank Sinatra y recuerdos de infancia, ambos tratan de hacer un espectáculo juntos.

CREADORES EMERGENTES

Desde 2011, en 16 ediciones, Russafa Escènica - Festival de Tardor se ha centrado en el impulso a los creadores emergentes. Dentro de su programación dieron sus primeros pasos nombres como Paula Llorens, Xavo Giménez, Begoña Tena, Víctor Sánchez o Isabel Martí, entre otros.

Russafa Escènica ofrece a los valencianos "la oportunidad de ver las calles y locales de su ciudad como algo plástico, capaz de transformarse en un escenario, un cabaret, un mundo apocalíptico o una casa donde quienes conviven tratan de entenderse".