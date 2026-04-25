El título SUMA 10 fue el más utilizado en Metrovalencia en 2025 con 39,2 millones de viajes. - GVA

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La distribución de los títulos de transporte de Metrovalencia en 2025 ha constatado el predominio de los títulos coordinados y el respaldo por aquellos que incorporan las medidas implantadas por la Generalitat para "favorecer el transporte público", con el SUMA 10 como el más popular.

El título de transporte más utilizado el pasado año fue el SUMA 10, válido para diez viajes de desplazamientos por una determinada combinación zonal en un solo sentido que incluye un transbordo con EMT, Metrobús o Renfe, y que cuenta con un descuento del 40 por ciento de su precio. En 2025 ha sido utilizado por 39.264.466 usuarios, el 42,8% del total de los 91.640.139 registrado en la red de Metrovalencia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Cabe destacar que el título SUMA 10 de Metrovalencia, con un precio de 5,40 euros para diez viajes, es el más barato de los principales metros de España, como son Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla que, en vez de 0,54 euros el viaje como en Valencia, cuesta desde los 0,82 euros de la capital andaluza, los 0,87 de la vasca, los 0,73 euros de la madrileña o los 1,25 euros de la catalana.

El segundo más popular ha sido el Jove 30, que estuvo en vigor hasta el 30 de junio, que permitía a los menores de 31 años viajar de manera gratuita y que fue sustituido por el Mòbilis 30, con el 50% de rebaja en el precio por cada combinación zonal, y por el gratuito Mòbilis 14. Fue utilizado por 13.249.690 pasajeros, el 14,4% del total.

El tercero en la lista ha sido el Mòbilis 30/SUMA Mensual Jove que cogió el relevo del Jove 30 el 1 de julio hasta final de año, con una disminución del 50% de su coste. El número de movimientos ha sido de 10.573.085, el 11,5% del global.

El cuarto billete más usado en Metrovalencia el pasado año ha sido Recuperem València, pase que permite a los residentes de las poblaciones afectadas por la dana viajar de manera gratuita por toda la red. Empezó a distribuirse en febrero pero su presencia efectiva fue en marzo. En total, han sido 6.505.206 movimientos, el 7,07% del general.

El quinto del ranking pertenece ya a los abonos propios de FGV y se trata de la tarjeta TuiN, título con saldo en euros sin combinación zonal asociada que, en función del viaje realizado, consume crédito mediante la ampliación de la tarifa correspondiente a la combinación zonal más favorable para el cliente. En concreto, han sido 6.474.050 tráficos, el 7,06%.

Entre el sexto y décimo puesto se encuentran el SUMA Mensual, con 5.363.319 movimientos; los autobuses sustitutorios hasta que se pudo reabrir completamente la red de Metrovalencia el 27 de junio, con 2.876.648; el billete sencillo, con 2.209.628; Gent Major (título para que las personas de 65 años o más viajen sin limitaciones de movimientos), con 1.337.050; y el SUMA T y T+ (pase turístico de uno, dos o tres días, con o sin acceso a la estación de Aeroport), con 1.256.177 desplazamientos.

Cabe destacar que el Mòbilis 14, el ticket que permite viajar de manera gratuita a los menores de hasta 14 años y que entró en vigor el 1 de julio, ha sido utilizado por 580.208 usuarios.

En los 91.640.139 tráficos realizados en 2025 en metro y tranvía, 79.668.799 (el 87%) se efectuaron con boletos coordinados y 11.971.340 (13%) con pases propios de Metrovalencia.