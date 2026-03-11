TM Grupo Inmobiliario invierte 70 millones en su nuevo proyecto residencial en Canet d'en Berenguer

Promoción de TM Grupo Inmobiliario en Canet - TM GRUPO INMOBILIARIO

VALÈNCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

TM Grupo Inmobiliario, compañía alicantina especializada en la construcción y promoción de viviendas en la costa mediterránea y el Caribe, lanza su nuevo proyecto residencial 'Sunrise Canet by TM', ubicado en Canet d'en Berenguer, a 25 minutos del centro de València y a 10 minutos de Parc Sagunt.

Con una inversión prevista de 70 millones de euros, el proyecto contempla el desarrollo de dos torres residenciales, de 19 plantas cada una, con un total de 252 viviendas, distribuidas en dos fases, "y contribuirá a dinamizar la economía local mediante la creación de miles de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos durante su desarrollo y comercialización", ha apuntado la mercantil en un comunicado.

La Fase 1, correspondiente al Bloque 1, saldrá inicialmente al mercado con 109 viviendas. 'Sunrise Canet by TM' se sitúa en un enclave privilegiado, entre el núcleo urbano y el mar, a poco más de un kilómetro de la Playa de Canet, una de las playas más emblemáticas de la provincia de Valencia.

El residencial está concebido tanto para residencia habitual como vacacional, "dirigido a clientes nacionales e internacionales que buscan calidad de vida, conectividad y servicios", han apuntado.

El complejo estará formado por apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con amplias terrazas, distintas orientaciones y vistas despejadas, así como amplias zonas comunes, entre las que destacan piscinas (adultos, infantil y climatizable), jacuzzis, gimnasio panorámico, zona chill out, club social, coworking, pista de pádel, zona deportiva multideporte y amplias áreas ajardinadas. Muchas de las viviendas dispondrán de vistas panorámicas al mar, a la Sierra Calderona y al Castillo de Sagunto.

El diseño arquitectónico apuesta por una estética moderna, orgánica y vanguardista, integrada en el entorno y alineada con los estándares de construcción sostenible, y eficiencia energética.

Este nuevo lanzamiento se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2027 del grupo, que prevé alcanzar un volumen de negocio de 1.100 millones de euros en la Comunitat Valenciana, con la provincia de Valencia como uno de sus principales ejes de expansión.

"Valencia es una pieza clave en nuestro modelo de crecimiento y un territorio con vocación de permanencia para TM Grupo Inmobiliario. Aquí hemos dado pasos firmes y ya estamos desarrollando una cartera de suelo para más de 500 viviendas con una inversión comprometida que supera actualmente los 130 millones de euros. Valencia es un enclave estratégico para nosotros, y queremos seguir contribuyendo a su desarrollo económico, social, ambiental y urbano", ha señalado Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario.