Toni Cantó ante su posible candidatura a la Generalitat: "Me ilusionaría mucho" encabezar esta "aventura apasionante"

Respecto a un posible pacto con VOX afirma que "adelantar acontecimientos" de acuerdos en la Comunitat es un "poco prematuro"

El diputado de Ciudadanos en el Congreso Toni Cantó ha asegurado este lunes, ante la posibilidad de que pueda encabezar la lista de su partido en la Comunitat Valenciana en las próximas elecciones autonómicas, que le ilusionaría "mucho" encabezar esa "aventura" que sería "apasionante y preciosa".

Así, durante su participación en los desayunos del Casino Antiguo de Castellón, ha destacado que es una decisión que ya ha tomado personalmente y que comunicará cuando el partido dé el pistoletazo de salida para las primarias.

"En cualquier caso tendrá que ser refrendada por los afiliados del partido, que decidirán si soy digno de encabezar una aventura que a mí me ilusionaría mucho y sería apasionante y preciosa, es decir, volver a mi tierra y pelear en la medida de mis posibilidades para que las cosas funcionen mejor", ha añadido.

Por otra parte, Cantó ha recordado que en enero se celebrarán las primarias y se sabrán los candidatos. "Espero poder ayudar a que haya un salto cualitativo y cuantitativo, contando además con gente que no necesariamente tiene que ser de Ciudadanos, sino independientes que quieran sumar fuerzas para conseguir que Castellón, Alicante y Valencia y la Comunitat Valenciana estén en el lugar que se merece", ha dicho.

En esta línea, el diputado se ha mostrado seguro de que Ciudadanos triplicará el número de concejales y que aumentará "significativamente" el número de diputados en Les Corts. "Lo importante es que podamos ser decisivos a la hora de construir una alternativa al tripatito, pues es esencial para la Comuntiat Valenciana que haya un cambio de gobierno", ha apuntado.

ACUERDOS

Tras descartar poder llegar a acuerdos con Compromís o Podemos, Cantó ha indicado sobre si Ciudadanos podría pactar con VOX en la Comunitat Valenciana que "adelantar acontecimientos de pactos en la Comunitat Valenciana es un poco prematuro".

Al respecto, ha manifestado que era "evidente" que "después de tener un populismo de extrema izquierda como el de Podemos era cuestión de tiempo una respuesta desde el otro extremo". Además, considera que el populismo tanto de izquierdas como de derechas "aparece ante la falta de respuestas por parte de las administraciones a los problemas de los ciudadanos".

"Si has sufrido un gobierno corrupto del PP, un capitalismo de amiguetes, una mala gestión y has visto que tus problemas no se solucionan, pues terminas yéndote al otro extremo", ha subrayado Cantó, quien ha explicado que la responsabilidad de los partidos que están más en el centro es velar para que todo lo que tiene que ver con la corrupción "acabe de una vez por todas" y para que los políticos "nos alejemos de muchos lugares donde no debemos estar".

Al respecto, ha lamentado que dos partidos como PP y PSOE no sean capaces de ponerse de acuerdo en determinados lugares "porque creo que eso es mejor a que nos gobierne Podemos o VOX".

Por otro lado, preguntado por cómo se va a reconducir la deuda de la Comunitat Valenciana, Cantó cree que es una cuestión que debe estar encima de la mesa de la conferencia de presidentes que ha de decidir cuál es la financiación de las comunidades autónomas.

Según ha dicho, el tema de la financiación autonómica en la Comuntitat Valenciana es "muy grave" y cuando se ponga encima de la mesa "es obvio que también habrá que explicar qué hacemos con dos tipos de deuda, porque yo quiero que se tenga en cuenta la deuda que se debe a la infrafinanciación, pero no quiero que se meta en el mismo saco de la deuda que ha generado el señor Puigdemont a base de montar embajadas o crear votaciones ilegales".

TELEVISIÓN

Sobre la televisión valenciana, el diputado de Ciudadanos ha defendido que tiene que haber una televisión pública sostenible, "es decir, asumible económicamente", en aquellos lugares donde haya una lengua cooficial, "pero somos muy críticos con los sistemas que se nos ha presentado en la Comunitat Valenciana".

"El tripartito ha gestionado mal, ha demostrado que es corrupto, ha enchufado a sus amiguetes, ha puesto a sus familiares, pero, además, está anclado en la tristeza y en la antigüedad porque creer en el siglo XXI que con una televisión va a conseguir influir en una sociedad no tienen ni idea de lo que es la sociedad valenciana, española y mundial", ha destacado.

Respecto a si los valencianos con Ciudadanos gobernando tendrían un convenio económico tan favorable como los vascos, Cantó ha reseñado que quiere tener un país de "libres e iguales", es decir "que va a poder tener la misma sanidad, la misma educación y la misma ayuda a la dependencia que cualquier persona viva donde viva", y ha añadido que "ya está bien de que por vivir en el País Vasco tengas el doble de dinero por alumno o por paciente que en la Comunitat Valenciana".

Respecto al mundo empresarial, Cantó ha recordado que Ciudadanos propone eliminar trabas burocráticas e impuestos, y ha criticado que con el tripartito parece que se "demoniza" a los empresarios. "El tripartito valenciano está haciendo muy mal las cosas, no está gestionando bien y está frenando inversiones, algunas puntuales como Puerto Mediterráneo", ha lamentado.

También ha afirmado que, además de facilitar las inversiones a los empresarios, hay poner las condiciones para que puedan hacer bien su trabajo, en relación a las inversiones en el Corredor Mediterráneo.

Finalmente, en materia de educación, ha indicado que Ciudadanos quiere asegurar que los niños puedan educarse en las dos lenguas cooficiales, y ha apuntado que es "fundamental" una buena formación en inglés. En sanidad, ha destacado que el tripartito ha batido otro "récord", como es "aumentar la lista de espera; mientas que se ha referido a la necesidad de batallar contra el 'Sambenito de corrupción' de la Comunitat Valenciana.