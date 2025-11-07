Toni Pérez reclama "responsabilidad compartida" ante la gestión de emergencias

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, durante su intervención este viernes en el ADDA - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha asegurado que "los desastres naturales, las emergencias tecnológicas y las crisis humanitarias no conocen fronteras ni jurisdicciones". Por ello, ha señalado que la respuesta a estas situaciones "debe ser integral, coordinada y, sobre todo, basada en la responsabilidad compartida".

Así lo ha recalcado este viernes en el ADDA, donde ha abierto la conferencia 'Gestión en las catástrofes. Una responsabilidad compartida. La UME', impartida por el teniente coronel Ángel Martínez Puy, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Según ha manifestado Toni Pérez, en la actualidad "hablar de la gestión de catástrofes implica reconocer" que hay que enfrentarse a "escenarios cada vez más complejos, interconectados y cambiantes"

También ha insistido en que la gestión de las emergencias, "tras la dolorosa y complicada experiencia vivida con las riadas de la provincia de Valencia" de octubre del año pasado, la dana de la Vega Baja en 2019 o incendios forestales, "demuestran que ninguna institución puede enfrentar sola las consecuencias de una catástrofe".

Por todo ello, ha reclamado "una participación activa de todos los sectores e instituciones en la prevención, la respuesta y la recuperación". "Cada institución y organización tiene un papel esencial que cumplir, desde la planificación hasta la acción directa en el territorio", ha sentenciado.

El subdelegado de Defensa en la provincia de Alicante, el coronel Juan Navarro; el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, Antonio Darder Colom, y el capitán del Escuadrón Vigilancia Aérea número cinco, José Manuel Ibáñez Poveda, así como alcaldes, concejales y representantes de la Benemérita, la Policía Nacional y la autonómica, el Consorcio de Bomberos o Cruz Roja han asistido a la ponencia.