Una tormenta "muy focalizada" deja 40 l/m2 en una hora en Pinoso (Alicante) y acumulados importantes en la Marina Alta

Archivo - Imagen de archivo de varias personas protegiéndose de la lluvia con un paraguas - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una tormenta "muy focalizada" ha descargado este jueves por la tarde 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora en el municipio de Pinoso (Alicante), concretamente en la estación de la pedanía de El Rodriguillo, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) consultados por Europa Press sobre las 17.30 horas.

Otras localidades alicantinas han registrado precipitaciones destacadas también en 60 minutos. Es el caso de los 12,8 l/m2 que han caído en Villena, en la estación de Cabrera/Casa Anvers, y de los 10,6 l/m2 de Orihuela, en la del C.N. Dehesa de Campoamor.

En cuatro horas, esa misma estación de Pinoso, municipio del interior de Alicante situado en la comarca del Vinalopó Mitjà, ha acumulado 59,2 l/m2, mientras que en localidades de la Marina Alta han sido importantes las lluvias de El Poble Nou de Benitatxell, con 45,9 l/m2; Ondara, con 36,2 l/m2; Pedreguer, con 32 l/m2; y Xàbia, en el observatorio del Parc Natural del Montgó, con 31,2 l/m2, de acuerdo con Avamet.

Según la actualización correspondiente a las 15.46 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat mantiene la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante y la amarilla en el interior sur y litoral valenciano y en el interior y litoral sur alicantino. También la alerta amarilla por tormentas en el interior sur y litoral de Valencia y en toda la provincia de Alicante.

Ante esta situación, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante consultadas por Europa Press han indicado que este temporal no ha dejado prácticamente ninguna incidencia reseñable hasta el momento por la que hayan tenido que intervenir sus efectivos en pueblos y ciudades de las comarcas alicantinas.

"INTENSIDAD FUERTE"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a través de la red social X, ha explicado que la tormenta que ha descargado con "intensidad fuerte" sobre Pinoso era "muy focalizada" y que se ha situado entre este municipio y la pedanía de Xinorlet, que pertenece a la vecina Monóvar.

El organismo meteorológico ha puntualizado, sobre las 17.20 horas, que "se van disipando las tormentas del interior norte de Alicante" y que no hay rayos en la zona. Previamente, ha señalado que han ido cesando las lluvias en la Marina Alta y que ha ido perdiendo actividad la tormenta de Pinoso.