Las tormentas dejan acumulados de lluvia de hasta 66,6 l/m2 en Todolella (Castellón)

CASTELLÓ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas que han caído este miércoles por la tarde en la provincia de Castellón, principalmente en la comarca de Els Ports, han dejado registros cercanos a los 70 litros por metro cuadrado, con 66,6 l/m2 en Todolella, según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en su cuenta de X.

Otras poblaciones como Portell de Morella han sumado 63,8 l/m2; La Mata, 55,2; Cinctorres, 48,2; Vallibona, 36,2 l/m2 o Morella, 34,3 l/m2 en alguna parte de su término municipal, según la misma fuente.

De acuerdo con la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la tarde se han producido tormentas de intensidad muy fuerte y con granizo grande probable en esta zona.

El Centro de Coordinación de Emergencias tiene decretada la alerta por lluvias y tormentas nivel naranja en el interior norte de Castellón y alerta nivel amarillo por lluvias y tormentas en el litoral norte e interior sur de la provincia.

Para este jueves, hay decretada alerta por lluvias y tormentas nivel naranja en el interior sur de Castellón y aalerta por lluvias y tormentas nivel amarillo en el interior norte de Castellón, el litoral sur de esta provincia y litoral norte de Valencia. Además, hay alerta por temperaturas máximas en el litoral sur de Alicante.